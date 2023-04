Claudio Marchisio su Twitter esalta il Milan di Stefano Pioli: In 20 gg il Milan ha preparato alla perfezione 3 sfide, che per molti club (italiani e non) sarebbero state molto complicate. Invece ha dato una grande risposta a livello tattico, di squadra (matura) e di singoli. Complimenti al Napoli per la sua UCL