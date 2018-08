"Prossima squadra? Non lo so ancora, vi informerò. Però siamo sicuramente agli ultimi giorni qua a Torino. Tra un po' sceglierò la mia prossima destinazione, io e la mia famiglia sceglieremo il posto che per noi sarà la meta migliore. Tra poco andrò al campo a salutare i miei compagni per l'ultima volta, e poi deciderò la mia meta". Musica e parole di Claudio Marchisio che oggi ha salutato i tifosi della Juve con un video pubblicato su Instagram. La diretta dell'ex centrocampista bianconero inizia con un emblematico 'bonjour', segno, probabilmente, che anche il suo futuro parlerà francese.