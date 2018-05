Una serie di Instagram Stories ha riaperto la discussione sul futuro del centrocampista della. Il Principino non è più centrale nel progetto bianconero e sta valutando cosa fare del suo futuro. Per lui sono arrivate tantissime offerte e sebbene si sia parlato tanto di MLS anche dalla Cina sono arrivate molte proposte.E nelle stories di oggiha confermato di essere in viaggio verso la Cina. Un viaggio che è stato interpretato in vario modo dai tifosi bianconeri che temono la visita in Oriente non sia solo di piacere, ma anche un sondaggio per conoscere meglio lo stile di vita che lo aspetterebbe in caso di sì ad un club cinese.