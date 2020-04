L'ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio è intervenuto in diretta sul proprio profilo Instagram: "Mi manca tanto lo spogliatoio, perché lì vivi quotidianamente il tuo lavoro. Miei eredi? Su tutti, mi rivedo in Castrovilli, Barella e Pellegrini. Io ero un giocatore che poteva fare più ruoli. Io allenatore? Se alla Juve sì, ma non tutti possono fare l'allenatore".