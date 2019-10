Claudio Marchisio, ospite a Sky Sport, commenta la vittoria della Juve a San Siro contro l'Inter: "E' stato bello vedere Dybala in campo dal primo minuto, è partito benissimo. Segnare dopo pochi minuti aiuta sicuramente. E' stata una gara molto veloce, dove c'è stata prima una Juve che ha dominato il campo poi è uscita fuori l'Inter".



SUI SINGOLI - "I giocatori della Juventus credono sempre in quello che fanno. E' vero che c'è stato il cambio di allenatore e ci vuole del tempo, ma alla fine in campo si vede lo spessore dei giocatori. Credo che Sarri sia felice perché ha scelto Dybala titolare e l'argentino ha segnato, ha messo Higuain e ha fatto il gol decisivo. Queste situazioni aiutano a gestire lo spogliatoio".