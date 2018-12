Claudio, numero 10 dello, ricorda a La Stampa il suo passato alla, partendo dal soprannome, quel Principino che all'inizio non piaceva: "Meno male che ora mi piace. Pensare che era nato perché io e Balzaretti andavamo al campo in giacca e cravatta…".- "E’ molto meglio di come ce la raccontiamo, facciamo le vittime, ma l’evoluzione è enorme e va oltre il fattore Ronaldo. Il Napoli è cresciuto, la Roma ha dato prova di carattere nonostante l’andamento alterno, l’Inter cerca continuità. Le rivali crescono, solo che la Juve è avanti di tanti anni. Lo stadio di proprietà, il marchio che parla al mondo... quella J è come l’incastro delle lettere sul cappellino dei New York Yankees. Per quel livello ci vuole tempo e soprattutto servono idee"."Dispiaciuto di non giocare con lui? I miei figli mi hanno sgridato: ‘papà, arriva lui e tu te ne vai?’. Tutti trattano Ronaldo come una star di Hollywood e ha pressioni assurde che in campo non si vedono quasi mai".- "Era il momento. Dopo tanti anni, a Torino avevo dato tutto. Trovare ogni stagione nuova linfa, nello stesso ambiente, con le stesse persone è dura. Migliorarsi con costanza in una sola società è difficile".- "Sorteggio sfortunato? La Juve non si può permettere di vederla così. Quest’anno ha la consapevolezza di poter vincere. Finale del 2017? Non abbiamo vinto quindi qualcosa mancava. Credo a livello di concentrazione e determinazione... La grinta messa a Cardiff per recuperare la partita sull’1-1 è scivolata via ed è successo ben due volte. Stessa storia a Berlino, con il Barcellona. Dani Alves raccontò a me e Barzagli che loro hanno davvero avuto paura di perdere quella sera. In una finale non sono concesse distrazioni. Paghi tutto, ma l’ambiente bianconero adesso merita quel trofeo. Rammarico se la Juve vincesse quest’anno? Forse per un secondo mi dispiacerà, ma io sono juventino. Sono stato su in curva, poi giù in campo ora sono tornato su in tribuna e ho vinto così tanto con quella maglia che non può esistere un rimpianto".