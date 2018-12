Claudio Marchisio, centrocampista dello Zenit, parla ai microfoni di Sky Sport nella settimana che conduce a Juventus-Inter.



JUVE-INTER - "Sarà un match importantissimo, anche se sarà soltanto una partita perché ne mancano ancora tante. Ma il fatto che si affrontino due squadre così forti la renderà una sfida importante soprattutto per lo spirito di entrambe".



ICARDI CONTRO RONALDO - "Stanno dimostrando di essere i più attesi del match, Icardi può essere assente per gran parte della partita ma gli basta un pallone per incidere, e in questo è uno dei più forti al mondo. Ronaldo ha cambiato un po' il modo di giocare in Italia, si abbassa per prendere palla e far parte della manovra, ed è comunque presente in ogni gol o assist. Sono due grandi campioni, ma confido anche in Giorgio Chiellini, che dalla difesa ogni tanto arriva da dietro e stacca di testa".



NAPOLI - "E' una squadra più abituata, ha dimostrato di essere una big e di reggere fino alla fine dell'anno nelle posizioni alte. Ma manca ancora tanto, bisogna vedere come andrà in Champions. Mi ha sorpreso perché dopo il lavoro di Sarri c'è stato un cambio importante, ma Ancelotti ha continuato a fare bene".