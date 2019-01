Claudio Marchisio ha parlato a Sky Sport della sua nuova vita in Russia. Impossibile, però, non fare un cenno ai colori bianconeri che l'hanno accompagnato per tutta la sua carriera fino alla scorsa estate: ​"Ormai è il passato e io penso solo allo Zenit, abbiamo obiettivi importanti, vogliamo vincere il campionato e tornare in Champions. Auguro alla Juve di vincere la Champions, chiuderebbero un ciclo incredibile, specialmente coloro che sono in squadra dal primo anno. Se la meritano per il lavoro che stanno facendo tutti ma sanno che anche se le chance sono alte è sempre difficile".