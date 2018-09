Con Claudio Marchisio ormai già in Russia, si avvicinano allo zero le possibilità che faccia un'ultima passerella di saluto all'Allianz Stadium di Torino. Il centrocampista non ha infatti ricevuto il tributo finale nella gara casalinga con la Lazio e gli ultimi impegni presi con la società russa - oltre alla sosta che l'ha reso difatti impossibile - non gli hanno permesso di coronare il sogno di uscire dallo stadio da protagonista.