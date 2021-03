Presente negli studi di 90° minuto sulle reti Rai, l'ex centrocampista della Juventus, Claudio Marchisio, ha parlato del ko subito dai bianconeri con il Benevento che, a suo dire, chiude il sogno scudetto.



"Con oggi penso si chiuda il sogno del decimo scudetto. La squadra è scesa in campo con la voglia sbagliata. Il futuro di Pirlo non lo conosco. Quest'anno la squadra ha sempre fatto fatica anche in partite semplici sulla carta. Credo che la classifica vada a rispecchiare le prestazioni della Juventus che deve anche guardarsi le spalle”.