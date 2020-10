Claudio Marchisio si è raccontato a Vanity Fair e tra le tante cose ha svelato l'origine dell'appellativo "Principino": "A 19 anni andavo in discoteca con l’abito, mi piaceva. Quel soprannome nasce dal fatto che spesso mi presentavo così anche agli allenamenti, ma non per vezzo: è successo spesso che arrivassi direttamente dalla serata e dormissi tre ore in macchina nel parcheggio del campo sportivo".