All’ultimo degli ultimi minuti di Monza-Lecce, tra la squadra pugliese e la salvezzae un pallone che sta per essere calciato da. Sappiamo com’è andata a finire. In una ripresa che in termini cinematografici si chiama campo lungoAccanto a lui c’è un collaboratore, uno dello staff tecnico. Non ce la fa a guardare, si mette le mani in faccia. Chissà cosa vede. Baroni invece guarda.Ha una posa elegante, c’è molta dignità nella sua attesa. Sa benissimo che i destini del calcio si consumano in un attimo, perché un pallone finisce dieci centimetri di qua o dieci di là. Baroni tiene le mani sui fianchi.Il campo lungo si restringe.. C’è questo frame straordinario per potenza emotiva.- ma in maniera composta, l’uomo è davvero una persona perbene -Eccolo mentre alza le braccia al cielo, si mette le mani davanti agli occhi, cerca con le mani le ginocchia, per avere quell’equilibrio che la commozione gli ha incrinato.Lo spiegherà ai cronisti in sala stampa. Senza sbrodolare, senza urlare, senza aggrapparsi alle pareti impervie della retorica: dicendo tutto con una sincerità che - davvero - spinge alla stima. Chi nonno tifava per nessuno in particolare, domenica pomeriggio ha tifato per Marco Baroni. Ma torniamo al film. Come nella scena finale più riuscita,E’ un attimo, ma è questo il poster. Infine Marco Baroni si ricompone, la scena si sposta altrove, il film va avanti, eppure ha già detto tutto. Ci ha già detto che solo il Calcio sa restituirci queste emozioni, solo il Calcio riesce a metterle in circolo in maniera così rapida, così violenta, così definitiva.