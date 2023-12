potrebbe non essere l'unico 15enne a trovare l'esordio in questa Serie A. Giustamente l'attaccante delha attirato su di sé luci dei riflettori e titoli della stampa, ma accanto a lui presto potrebbe esserci un altro ragazzo altrettanto promettente. Si tratta di, che consi sta ritagliando sempre più spazio e bruciando le tappe con vista sull'esordio.è già spesso e volentieri aggregato alla prima squadra di Gabriele Cioffi che ha fra le mani un talento precoce, quasi da record. Quasi, perchécon l'Udinese, e casualmente sia nato lo stesso giorno, 13 marzo, sia titolare nella stessa gara d'esordio, quella contro l'Atalanta nell'ultimo turno dello scorso campionato in cui i Friulani finirono retrocessi.Quest'anno Marello ha all'attivo 15 presenze con 1 gol e 3 assist fra Primavera 2, Coppa Primavera e Under 17. Numeri che certificano la pericolosità offensiva del ragazzo che infatti intepreta il ruolo studiano il terzino sinistro del Milan. Come il francese ha una(e uno stile di corsa che lo ricorda parecchio) entrando dentro al campo e calciando senza paura. Il suo sinistro però sa essere molto educato calciando corner e punizioni come quella del gol all'Inter di questa stagione.Curiosità, si è affidato ad un'agenzia di procuratori slovena (non un caso raro data la vicinanza di Udine con il confine) che si appoggia all'agenzia sudamericana di Marcelo Simonian,Non è però il club nerazzurro quello in prima fila per lui, bensì proprio ilche cone gruppostanno studiando il colpo. Avendo solo 15 anni non ha ancora firmato il suo primo contratto da pro e il 13 marzo 2024 sarà la data da cerchiare in rosso per l'Udinese che non vuole perdere il controllo sull'ennesimo gioiellino della sua cantera.