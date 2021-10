All'interno di quella Z. Corse e percorsi si stanno unendo, in casa Juve. Un gruppo di ragazzi dal talento sopraffino lentamente - o meglio: nei tempi prestabiliti - si sta prendendo la scena e sta sfruttando tutte le occasioni concesse da pause, infortuni, situazioni.Anche nell'amichevole con l'Alessandria,un po' per necessità, un po' per curiosità, ha rilanciato qualche giovane interessante nella sfida della Continassa che serviva prevalentemente a dare minuti e sensazioni adN'è venuto fuori un bel racconto. In particolare per il futuro.