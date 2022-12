Sulla piattaforma social Tik Tok sta spopolando un trend di scherzi altamente censurabili dove molti creator, per ridere, si inventano la notizia di alcune celebrità morte da raccontare ad amici e parenti per vederne la reazione. Si va da Maria De Filippi a Renato Zero, passando per il super tifoso interista Paolo Bonolis. Video che stanno facendo il giro del web diventando virali, ma che di divertente spesso hanno poco o nulla.