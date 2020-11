La modella Maria Laura De Vitis, nuova fiamma di Paolo Brosio, parla ai microfoni di Live - Non è La D’Urso della sua relazione con il fidanzato, l'ex giornalista e concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip .



La De Vitis raconta: "Non ho mai rilasciato dichiarazioni. Ci siamo conosciuti alla fine dell’estate, poi è stato in isolamento ed è entrato nella casa. Quindi non ci siamo visti molto, ma abbiamo iniziato una frequentazione. Mi ha cercata prima del reality, molto commosso. So che pensa a me, lo sto aspettando”.



"Abbiamo condiviso momenti legati alla religione e non, religiosi e carnali - prosegue l'intervista -. In lui ho trovato una persona di cui potevo fidarmi senza essere giudicata, non credevo in Dio e lui ha cercato di avvicinarmi alla chiesa. Io ho 22 ani, lui ne ha compiuti 64 mentre era in ospedale, sono 42 primavere di differenza. Ci siamo conosciuti a un evento a scopo benefico a Forte dei Marmi, il primo bacio è stato pochi giorni dopo, su una panchina".