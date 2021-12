, ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera: "Non è stato diverso dal solito. Un po' di emozione prima perché cambia il contorno, ma dentro al campo è tutto uguale.a tutti i livelli. Io sono solo la punta dell'iceberg di un mondo che sta crescendo. Sono soddisfatta, ma ho ancora tanto da imparare".Ho una vita piena, ma sono felice. Due nomi e due cognomi? Qualche origine nobile c'è, ma di 400 anni fa. Vengo da una famiglia normalissima. Sono cresciuta a due passi dal Picchi, ci andavo fin da piccolina con mio papà a tifare il Livorno. La mia passione è iniziata lì. Da bimba volevo giocare a calcio, ma la mamma non voleva. Erano altri tempi, non si vedeva di buon occhio una ragazzina che correva dietro a un pallone. Oggi per fortuna è diverso."Prima partita? Antignano Banditella Sorgenti, categoria Esordienti, gennaio 2007. È andata bene. Ho espulso il portiere e la sua mamma mi ha aspettato fuori. Poi, quando ha visto tutti i miei parenti che erano venuti a vedere me, almeno una decina, è andata via. Nel prossimo turno infrasettimanale di serie A c'è la campagna 'Rosso a chi tocca' per sensibilizzare sul tema dellaPer fortuna io non mi sono mai sentita per davvero in pericolo. Qualche giocatore maleducato l'ho trovato, ma il problema vero è chi sta fuori. Il giocatore lo gestisco, ma la voce sguaiata,Anche perché nel campetto di periferia sei da solo".A livello professionistico paradossalmente è tutto più semplice, in quel senso. Gli allenatori? Se esagerano, li butto fuori: è semplice".. In generale tutte quelle colleghe che hanno fatto da apripista. Gli uomini? Quelli di serie A sono tutti diversi come stile, ma tutti bravissimi. Io sono naturale, spontanea. Quel che sento di fare, lo faccio. Tutto qua.Personalmente lo preferisco. Come preferisco sindaco a sindaca. Novanta volte su cento quando mi dicono arbitra è per sottolineare che sono una donna. Quindi preferisco arbitro. Credo che quando non ci sarà più l’esigenza di sottolinearlo, allora vorrà dire che ci sarà davvero parità".