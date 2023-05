Fra le tante celebrità che seguono con grande passione e interesse il mondo del calcio c'è anche la bellissima modella e attrice Mariama Diallo che con lo sport ha una fortissima connection.



Appassionata di football americano, è stata fra le protagonisti della serie tv "Winning Time" che ha raccontato la storia dei Los Angeles Lakers dello Showtime (e in cui interpretava Iman una delle più celebri top model di quegli anni), ma è anche appassionatissima del mondo del nostro pallone al punto da farsi invitare in Qatar per assistere dal vivo alle partite degli ultimi Mondiali in cui si è schierata, da Guineana, per le squadre africane impegnate nel torneo.



Bellissima e con forme da urlo, ecco alcuni dei suoi scatti più celebri nella nostra gallery.