Dagli studi di Sky Calciomercato - L'Originale, Massimo Marianella ha commentato il desiderio Dani Ceballos per il Milan a centrocampo: "Ceballos penso possa essere un acquisto che inganna. E' un giocatore molto altalenante e discontinuo: fa benissimo in Under 21 e diventa uomo mercato, ma in campionato da anni non incide con continuità. Questo è il suo grande problema, questo può ingannare. Con Giampaolo al Milan lo vedrei tatticamente bene".