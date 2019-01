Massimo Marianella parla dagli studi di Sky Sport del colpo Ramsey: "Quale ruolo ricoprirà nella Juventus? Dipende da come vuole giocare Allegri", spiega il telecronista: "Ramsey è un grande giocatore, può essere schierato nei due davanti alla difesa, ma all’Arsenal ha giocato spesso nei tre dietro la punta in un 4-2-3-1. Penso che sia perfetto per Allegri, vista la sua duttilità. E in prospettiva ho la sensazione che Pjanic sia il big che i bianconeri possono pensare di cedere. Parlo del mercato estivo, ovviamente".