Durante un approfondimento dedicato alla Premier League in onda su Sky Sport, il giornalista e noto telecronista Massimo Marianella ha raccontato un curioso aneddoto su Romelu Lukaku, attaccante del Manchester United e obiettivo di mercato dell'Inter: "Le voci sul possibile addio di Lukaku al Manchester United non mi hanno stupito - ha dichiarato Marianella -. Quando ho fatto 'I Signori del Calcio', alla fine Lukaku mi chiese: 'Ma stasera gioca l'Inter?'. Se lo leghiamo alle voci di mercato che stanno circolando, forse non era una domanda casuale".