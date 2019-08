Il Milan sfoglia la margherita per rinforzare l’attacco a disposizione di Marco Giampaolo. Dopo la brusca e probabilmente definitiva frenata per l'argentino dell'Atletico Madrid Angel Correa, i dirigenti rossoneri stanno sondando diverse piste, in Italia e soprattutto all’estero. Rodrigo De Paul dell’Udinese, ma anche Everton del Gremio, Memphis Depay del Lione e soprattutto due nomi in uscita dal Real Madrid. Secondo le informazioni giunte dalla Spagna, il Milan si è rivolto ai Blancos per il prestito dell'attaccante classe '99 Brahim Diaz. Ma non solo, perché col Real Madrid sono sempre in piedi i contatti anche per un altro Diaz, che di nome fa Mariano. Già nelle scorse settimane il Milan aveva pensato all’ex Lione e vista la frenata per Correa, il nome è tornato d’attualità.







LA SITUAZIONE - Fuori dal progetto del Real Madrid di Zinedine Zidane, Mariano Diaz è seguito da vicino anche dal Siviglia dell’ex direttore sportivo della Roma Monchi. Ci sono già stati numerosi contatti tra le parti, ma nelle ultime ore ci sono stati dei rallentamenti. Il motivo? Lo stesso che frena da settimane il Milan: l’ingaggio molto alto dell’attaccante (superiore ai 5 milioni di euro) e il valore del cartellino che supera i 25 milioni di euro. Condizioni al momento proibitive per il Milan, ma decisamente elevate anche per il club andaluso. Al momento Mariano Diaz - che può fare la prima o la seconda punta e a Lione ha dimostrato di avere un ottimo feeling con il gol - resta solo un’ipotesi. Negli ultimi giorni di mercato le dinamiche possono cambiare rapidamente, ma il Milan al momento è freddo su Mariano. Nonostante la Roma - anche lei interessata al classe 1993 durante questa finestra di mercato - abbia deciso di puntare su Nikola Kalinic per rinforzare l’attacco e il Siviglia abbia rallentato la presa…