Mariano Diaz, reduce dal ritorno al Real Madrid dal Lione, ha parlato a El Partitazo de Cope della disputa tra Luka Modric e Cristiano Ronaldo per i premi individuali di questa stagione: "Il 'The Best' deve andare a Modric. Lo penso io e lo pensiamo tutti all'interno dello spogliatoio del Real Madrid". Sulla maglia numero 7: "Molti mi hanno detto che non dovevo prendere quel numero, altre mi hanno detto cose cattive, ma era libero e a me piace. È una maglia che hanno indossato molte stelle del passato come Amancio, Juanito, Butragueño e Raùl. E ovviamente anche Cristiano. Così quando mi hanno chiesto quale maglia avrei voluto indossare ho detto la numero 7. È una sfida personale".