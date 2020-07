C'è del tenero fra la bellissima Marica Pellegrinelli e il bomber Marco Borriello? Il futuro c'è lo dirà, per ora ci limitiamo a registrare il gossip riportato dal settimanale Chi, secondo il quale lo scorso venerdì la coppia si è presentata nello studio della terapista estetica brasiliana Joice Rodriguez, molto in voga a Milano per la sua tecnica che dona una pancia piatta (tra i suoi clienti, Chiara Ferragni e Giulia De Lellis). L’ex moglie di Eros Ramazzotti si è goduta un lungo trattamento estetico, mentre l’ex calciatore la aspettava. Poi, hanno preso un gelato tutti insieme. E anche Dagospia si chiede: semplice amicizia o flirt in vista?



