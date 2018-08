Pierpaolo Marino, stimato dirigente del nostro calcio e grande esperto di mercato, ha parlato dalle colonne di Tuttosport dei principali acquisti fatti in questa sessione estiva dalle squadre italiane, stilando la sua personale classifica: "Da dirigente l’operazione che mi è piaciuta di più è stata quella condotta dalla Juventus per Cristiano Ronaldo: ho apprezzato il coraggio dell’investimento tecnico e di marketing. Al secondo posto metto de Vrij a parametro zero all’Inter e Piatek al Genoa".



Alla chiusura delle contrattazioni mancano ancora due giorni. Poche ore che per Marino potrebbe comunque regalare altri grandi emozioni: "Adesso per chiudere questo mercato in bellezza servirebbe un gran colpo del Napoli: magari Balotelli".