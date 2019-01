Pierpaolo, intervenuto alla Rai, ha parlato della situazione di Gonzalo Higuain: "L'ultima parola spetta alla Juventus,ha intenzione di raggiungere Sarri ma anche vincesse la resistenza del Milan poi dovrebbe decidere la Juventus. Per me è una trattativa che ha pochissime possibilità di andare in porto, anche perché il Milan non avrebbe i fondi per sostituirlo. Al Milan non resta che convincere Higuain a rimanere".