Intervistato da Radio Sportiva, l'ex ds di Napoli e Atalanta, Pierpaolo Marino ha parlato del gol subito dal Milan nel derby contro l'Inter non dando tutta la colpa a Gigio Donnarumma: "Debutto precoce in Serie A, per questo sbaglia. I portieri giovani si mandano a fare le ossa nelle squadre minori o in Serie B. La colpa della sconfitta nel derby non è solo sua, c'è una serie di disattenzioni e complicità. Musacchio ha dormito. Milan? E' una squadra più forte dell'anno scorso. Gattuso non è cresciuto dal punto di vista tattico nel voler sperimentare soluzioni alternative al 4-3-3”.