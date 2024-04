Marino: 'Italiano a Napoli? De Laurentiis è solito depistare. Io alla Fiorentina? Rispondo così'

dirigente di lungo corso della nostra Serie A, è intervenuto ai microfoni di firenzeviola.it dove ha parlato anche della possibilità di vederlo in un'esperienza nella dirigenza del club gigliato. L'ex DS dell'Udinese è partito parlando dell'uomo del momento in casa Fiorentina: "Mandragora è un giocatore prezioso perché ricopre più ruoli. Mi pare che anche grazie a lui questa squadra possa chiudere in crescendo questa stagione. Rolando può essere definito un tuttocampista, è bravo in interdizione, in regia, come mezz'ala, abbiamo riscoperto che ha un sinistro poderoso. Insomma io lo ricordo così dai tempi di Udine".

ITALIANO A NAPOLI - "Non so se questo è vero. Anche perché poi De Laurentiis negli ultimo tempo è solito depistare i media. Io auguro a Italiano il meglio per la carriera, anche se pure rimanere a Firenze, in una società con Pradé e Burdisso e guidata da Commisso, tutti personaggi che sono una garanzia, non sarebbe da disdegnare"."No, io non so ballare altro che valzer. Poi stimo tantissimo Pradé, è un amico e uno dei migliori nel suo ruolo, quindi lasciamolo lavorare. Mi piace anche molto Burdisso per idee e visione futura. Mi dispiace per la perdita di Joe Barone che era una figura importante che aveva un rapporto viscerale con Firenze e la Fiorentina. Lasciatemi dire che rimpiango la sua perdita, sarà una grossa assenza per il calcio italiano".