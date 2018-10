Pierpaolo Marino ha commentato gli scenari per il futuro di Beppe Marotta dopo l'addio al ruolo di amministratore delegato della Juventus, ai microfoni di Radio Marte: "De Laurentiis lascia che vada all'Inter? Al Napoli è lui il Marotta della situazione, fa il manager e il proprietario. Marotta è un grandissimo dirigente, con me sfondate una porta aperta. E' stato mio compagno di corso, eravamo in stanza insieme e tra noi c'è grande amicizia, siamo legatissimi. Lo spazio per i manager come me e Marotta si sta sempre più riducendo. Tra procuratori ingombranti e presidenti-manager, si fa dura. I presidenti e i direttori generali della Serie A mettono i loro portaborse e ragionieri a fare i capi del personale...".