Intervenendo a Radio Sportiva l'ex ds di Napoli e Atalanta Pierpaolo Marino, ha detto la sua sul caso Sergej Milinkovic-Savic che potrebbe essere multato dalla Lazio e i cui alti e bassi stanno condizionando il mercato: "Un prezzo accettabile per Milinkovic-Savic potrebbe essere oggi attorno ai 40-50 milioni. Come giocatore può migliorare ancora molto per arrivare alla valutazione che ne fa Lotito".