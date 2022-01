Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell'Udinese, parla ai microfoni di Sportmediaset prima del match di Coppa Italia contro la Lazio: "Veniamo da due sconfitte più sanitarie che tecniche, ma quella di questa sera per noi è una buona occasione per dare minutaggio a chi ne ha avuto poco fino ad ora. E' anche molto importante come avvicinamento alla prossima partita di campionato. Pablo Mari? E’ un giocatore conosciuto a tutti, che viene dall’Arsenal, un centrale difensivo di struttura, bravo nel gioco aereo che può potenziarci e sostituire numericamente Samir e De Maio".