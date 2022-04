Il direttore dell'area tecnica dell'Udinese, Pierpaolo Marino ha dichiarato prima della gara con l'Empoli: "Con il cambio di allenatore è scattato uno spirito diverso e i calciatori si sono compattati attorno a Cioffi, ora la squadra sta meglio fisicamente ed è più affamata in campo. Viviamo alla giornata, pensando a una partita alla volta per conquistare le posizioni di classifica che meritiamo. Vogliamo e possiamo continuare a stupire".



"Il collegio di garanzia ha respinto il ricorso sul recupero con l'Atalanta? Questa è materia da avvocati, ne ho già parlato in passato e non ho niente da aggiungere".