Il terzino del Napoli e della Nazionale portoghese, Mario Rui, ha parlato ai microfoni della radio ufficiale del Napoli, Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal:

”Lazio-Napoli, vittoria importante? Molto, visto che nel precampionato si diceva che non stavamo facendo benissimo, ma ci poteva stare in quel momento dopo una preparazione dura. Le gambe non andavano al massimo, invece a Roma siamo arrivati, dopo i primi 20-25 minuti dove non abbiamo fatto bene, abbiamo mostrato che il Napoli c'è e ci sarà.



Squadra matura dopo il gol di Immobile? Infatti era meglio se non si prendeva gol, ma ci sono delle cose brutte che vengono per un fine migliore: dopo il gol abbiamo reagito alla grande, cominciando a giocare il nostro calcio.



Siparietto Ancelotti: 'Gol Immobile? Li volevo sbranare, ma sono troppo alti Koulibaly e Albiol', con te se l'è presa? No, con me no (ride, ndr). Non era giusto nemmeno farlo solo con me, è stato bravo!

Quest'anno se continuiamo su questa strada possiamo fare bene, speriamo sia ancora più bello dell'anno scorso: lo speriamo tutti.



Empoli con Sarri, poi Spalletti e adesso Ancelotti. Com'è lavorare con lui? Molto bello, non lo conoscevo, conoscevo solo la sua storia e i suoi successi. E' stata una sorpresa, abbiamo trovato una persona umile e ci trasmette grande serenità.



Perfetto per me il gioco di Ancelotti con i terzini? E' vero, mi aiuta. Il mio agente parla sempre bene di me, è vero che spingiamo di più io e Hysaj, la cosa importante è che lavoriamo comunque sull'equilibrio: se attacchiamo con i due terzini, rimane qualcuno dietro a coprire.



Gruppo? Lo è sempre stato, anche l'anno scorso: mi sembra di essere a Napoli da tanti anni, è questo il gruppo che c'è qui, accogliente e caloroso. C'è tanta amicizia tra noi, penso si veda anche in campo.



Napoli-Milan? Sono più forti dell'anno scorso, abbiamo visto le loro amichevoli, la gara col Real: sono forti con grandi individualità, sarà una gara difficile ma spero che i tre punti restino a Napoli!



Cosa vorrei da questa stagione? Vorrei migliorare lo scorso anno, è stato un anno positivo: non siamo riusciti a vincere il campionato ma ci siamo andati vicino. Spero di migliorare e crescere, chissà che quest'anno non vada meglio dell'anno scorso!



​CR7? Fa molto bene al calcio italiano, dall'estero ci stanno guardando di più. Penso che quest'anno, anche per come si sono rinforzate le altre, può essere un campionato bellissimo più di altri anni. Poterlo affrontar è motivo di orgoglio, ti motiva e ti carica: credi veramente che tu possa batterlo, anche se non sarà facile, noi cercheremo di farlo.



Napoli più maturo? Sì, può darsi: cresciamo da tanti anni, si può dire che siamo piu maturi. Con Sarri la squadra è migliorata ogni anno, lo faremo anche con Ancelotti.



Reina col Milan? Sarà un avversario ma sarà molto bello, è un amico vero che si può dire un fratello e quasi un papà per me: sarà una grande emozione e mi farà tanto piacere vederlo.



Suso sul mio lato? Poter affrontare questi giocatori è sempre bello, più forti sono meglio ti prepari e più ti carichi. Non sarà facile, ma cercheremo di non fermare solo Suso, ma cercare di fermare tutto il Milan.



Campionato? Sì, sarà più stimolante e avvincente: l'anno scorso c'erano due squadre che lottavano per lo scudetto, quest'anno saranno più di due, forse 5 che se la giocheranno. Sarà uno dei campionati più belli!



Champions League? E' un obiettivo, è la competizione più importante per club: vogliamo fare il massimo possibile e migliorare l'anno scorso.



Posso ancora migliorare e dove? Secondo me posso fare ancora meglio la fase offensiva, ho acquisito fiducia e mi sento molto meglio dell'anno scorso: potrò fare molto di più là davanti quest'anno.



Milik? Lavoriamo spesso sulle sovrapposizioni sull'esterno e sui cross, l'importante è che si attacchi bene l'area di rigore avversaria.



Allan? Ormai non mi stupisce più, mi sembra che faccia la solita partita sempre, da quando ci gioco insieme per me è sempre lo stesso Allan: dal 1' al 90' è sempre lo stesso!".



In bocca al lupo per la stagione! "Crepi!".