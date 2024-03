Marko Arnautovic forza per il rientro: quando torna l’attaccante dell’Inter

Il gol alla Salernitana, quello all’Atletico, la fiducia che piano piano torna.non mette il piede in campo dal 9 marzo e sta lavorando per rientrare. Quando dovrebbe tornare a disposizione di Inzaghi?– Il problema muscolare al bicipite femorale della coscia destra ha tormentato Arnautovic in questo mese. L’austriaco ha iniziato a lavorare individualmente sul campo e sta forzando i tempi per tornare a disposizione di Inzaghi.

– Arnautovic non può essere sicuramente soddisfatto del suo rendimento in questa stagione nerazzurra. Tanti problemi fisici, poca continuità e. Un bilancio negativo, considerando che partiva come prima alternativa offensiva a Lautaro Martinez e Marcus Thuram.– Da queste ultime giornate di campionatoanche per la prossima stagione (in cui tra l’altro è già certo l’arrivo di). L’Europeo con la nazionale austriaca potrebbe essere per lui una bella vetrina: gli anni sono 34 e il margine per nuove avventure inizia a restringersi.