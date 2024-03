, analizzeranno la stagione passata e inizieranno a programmare la prossima, partendo sicuramente dal rinnovo di Simone Inzaghi, tecnico che dal suo arrivo ha contribuito a migliorare i conti dell’Inter garantendo allo stesso tempo bel gioco, competitività e successi.“Dove vado io aumentano i ricavi, si dimezzano le perdite e si vincono trofei”. Lo aveva detto alzando un po’ la voce in quel settembre del 2022, andando anche un po’ contro quel suo modo di essere sempre pacato e forse anche per questo a qualcuno era sembrata una stonatura da non prendere troppo sul serio., probabilmente per la prima volta nella sua storia, nel presentare il bilancio in netto miglioramento, all’interno del comunicato a termine del CdA emesso martedì, ha evidenziato l’importanza dei meriti sportivi, enzima determinante per l’accelerata nel processo di sostenibilità che rincorre il club: “Prosegue in modo netto il percorso di miglioramento della situazione economico-finanziaria del Club, sostenuta da un circolo virtuoso alimentato dai risultati positivi ottenuti dalla società dentro e fuori dal campo”.

due rami dell’azienda che Zhang ha diviso con due diversi amministratori delegati. E proprio in merito alla dirigenza è importante ricordare come Zhang, probabilmente già consapevole di un lungo periodo da osservare lontano da Milano e dall’Inter, abbia voluto rinnovare il contratto di Marotta, Ausilio e Baccin fino al 2027.Se ne parlerà con concretezza tra qualche mese, anche se per non arrivare impreparati a giugno, qualche chiacchiera è giusto improntarla già adesso.