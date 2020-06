Secondo Giancarlo Marocchi, ex calciatore di Juve e Bologna e ora opinionista di Sky Sport,"Per Sarri sarà decisiva la Coppa", l'ex bianconero ha analizzato la lotta scudetto in un'intervista al QS: "Sarà una volata mai vista in Serie A, la Juventus rischia, tante insidie per Sarri. La Lazio ha più qualità di tutte in mezzo e l’Inter con Conte non si arrenderà"