Dagli studi di Sky, Giancarlo Marocchi parla della sfida di questa sera tra Fiorentina e Inter.



“La partita è nelle mani dell’Inter, è la più forte: la Fiorentina ha il cervello sulla semifinale, non so se Pioli terrà fuori qualcuno. L’Inter è lì, deve entrare in Champions e c’è il caso Icardi: lo dico perché ce l’hanno in testa tutti i suoi compagni”.