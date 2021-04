Giancarlo Marocchi, ex centrocampista della Juve, commenta a Sky Sport la partita pareggiata dai bianconeri contro il Torino: "Il Toro può essere soddisfatto, è chiaro che gli manca qualcosa perché la vittoria era lì. Szczesny gli ha dato una mano. Certo che quando sei avanti qualcosa in più ti devi inventare: i tre punti sarebbero stati oro. Per la Juventus solo pressione da maglia, da giocatori bravi sparsi qua e là, più dei dirimpettai. Veramente pericolose poche situazioni”.