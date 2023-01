Torna di nuovo il campionato dopo quasi due mesi di stop e si ricomincerà da i due anticipi delle 12:30 tra Salernitana-Milan e e Sassuolo-Sampdoria. Ripartirà invece da Cremona la Juventus di Massimiliano Allegri, nella sfida delle 18:30 contro i grigiorossi. Bisognerà ancora capire con quali uomini l'allenatore livornese si presenterà in campo, ma soprattutto bisognerà decifrare quale sarà lo stato d'animo dei bianconeri dopo le vicende dell'ultimo mese. Ad analizzare il momento è stato anche l'ex bianconero Domenico, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva a'Sicuramente un interruzione è solo un vantaggio per recuperare gli infortunati, ma per il resto, fermarsi è come scendere da una bicicletta in salita e se rimonti non è mai facile prendere il ritmo. Qualche difficoltà ci potrebbe essere'. CONTINUA SU ILBIANCONERO.COM