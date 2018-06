Medhi Benatia, difensore della Juventus, ha parlato dopo l'eliminazione del suo Marocco dai Mondiali di Russia ai microfoni di beIN Sports: "Abbiamo mostrato cuore per tutti i novanta minuti. Siamo giovani e con grande futuro. Sono fiero di quello che abbiamo fatto, alcuni penseranno a un fallimento e che non meritavamo di esserci. Però abbiamo messo in campo cuore e mostrato che meritavamo di più".