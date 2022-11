Il portiere marocchino Yassine Bounou spiega i motivi che lo hanno costretto a lasciare il posto prima di Marocco-Belgio: "Ho preso delle medicine e prima dell'inizio della partita ho avuto le vertigini. E siccome non volevamo cambiare durante il match, abbiamo preso la decisione giocare la partita con il mio sostituto e grazie a Dio è andato tutto bene. Non ho potuto vedere la partita perché ero in ospedale. Ho avuto un infortunio durante la partita contro la Croazia e lo staff tecnico ha fatto del suo meglio per farmi giocare questa partita. Ho preso le medicine ma prima dell'inizio della partita ho avuto le vertigini".