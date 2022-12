Yassine Bounou, portiere del Marocco, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Portogallo, valida per i quarti di finale dei Mondiali:



"Siamo orgogliosi di essere arrivati ​​fin qui. Cercheremo di continuare la nostra storia in questo Mondiale. Siamo uniti e, se Dio vuole, saremo il primo Paese arabo a raggiungere le semifinali. Siamo una famiglia. Sentiamo il sostegno di tutti gli arabi. Anche africani, tutti ci sostengono e cercheremo di fare del nostro meglio".