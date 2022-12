Sapevamo tutti che la Francia era più forte. Quel che non sapevamo è cheCome pochi immaginavano - non io per esempio - che, sotto di un gol dopo appena cinque minuti, la Nazionale nordafricana se la giocasse alla pari con i Bleus rischiando anche di pareggiare nel primo quarto d’ora della ripresa., magari nel recupero (salvataggio di Koundè su tiro di Ounahi), con il quale coltivare la possibilità dell’impresa fino all’ultimo secondo.El Yamiq, colpevole in occasione del primo gol subìto, ha tentato di riscattarsi con un’acrobatica rovesciata alla fine del primo tempo. Il pallone è finito tra Lloris e il palo e l’opportunità di andare all’intervallo in parità è sfumata. Certo, un palo l’ha colpito anche la Francia con, e ben prima del Marocco. Lma nei primi venti minuti della ripresa Ziyech ha squarciato la fascia destra - la sinistra difesa da Theo Hernandez - mettendo una serie di palloni in mezzo che i francesi hanno allontanato con angosciosa fatica.cominciata accedendo alla semifinale, con un epilogo che sarebbe stato, forse, molto gradito solo all’Argentina.entrambi affamati di successo. Il sudamericano insegue l’ultimo, quello che gli è sempre mancato. Il francese la consacrazione assoluta davanti al mondo che lo ha eletto erede dei maggiori fuoriclasse della storia: Ronaldo il fenomeno, Ronaldo CR7, lo stesso Messi.Il punto è cheIeri sera, come se non fossero già pesanti le assenze di Benzema e Lucas Hernmandez (senza contare Kantè mai partito per il Qatar), si sono dovuti fermare ancheCredo che per la finale recupereranno, tuttavia segnalano una condizione collettiva assai precaria. Infatti, esattamente come con l’Inghilterra,. E’ vero che la contabilità le assegna più opportunità da gol, ma è altrettanto vero che, dopo l’1-0, ha dovuto subire la crescita del Marocco.. Partito con il 5-4-1 per non subire nemmeno un gol, ha cambiato poco dopo il 21’, approfittando dell’uscita dell’acciaccato Saiss. La squadra ha abbracciato un più disinvolto 4-3-3 e ha cominciato a farsi vedere con costanza dalle parti di Lloris. Nulla di travolgente anche se era davvero paradossale constatare che il contropiede lo facesse la Francia (palo di Giroud).quando Boufal è stato travolto in area da Theo Hernandez. Il problema è che l’arbitro ha visto il milanista rovinare a terra, contorcendosi dal dolore. Così, oltre a fischiare punizione per la Francia, ha pure ammonito il marocchino. Sarebbe stata corretta la decisione contraria:Il segmento di partita in cui i Bleus hanno sofferto di più è stato l’inizio di ripresa. Non solo perché la palla ce l’aveva sempre il Marocco, ma perché i suoi calciatori la facevano girar meglio e da destra mettevano palloni invitanti sia per chi arrivava a rimorchio, sia per gli attaccanti in area. Ecco, fosse arrivato un gol in quella fase, probabilmente avremmo assistito ad un altro miracolo di Regragui, ma con il passare del tempo e le squadre che si allungavano, la Francia ha ritrovato spazi e, soprattutto le volate difortunato a trovarsi un pallone a due passi dalla porta. Francia, dunque, di nuovo finalista a soli quattro anni di distanza dal secondo titolo mondiale. MaAnzi, tutta da immaginare.