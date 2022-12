Walid Regragui, commissario tecnico del Marocco, ha commentato lo storico successo contro il Portogallo che porta la sua squadra in semifinale dei Mondiali: "Dopo la Spagna, siamo riusciti a prevalere contro un'altra grande squadra come il Portogallo. Abbiamo dato il massimo, c'è ancora qualche giocatore acciaccato ma chi è sceso in campo si è battuto fino allo sfinimento. Questo gruppo ha tanta forza d'animo. Prima della partita ho detto ai ragazzi che bisognava scrivere la storia per l'Africa. Sono molto, molto, orgoglioso di loro".