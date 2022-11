Abdelhamid Sabiri ha messo la firma sulla vittoria del Marocco con il Belgio. Un 2-0 secco che nel post partita il centrocampista della Sampdoria ha commentato così: "Sono contentissimo per il gol e per i nostri tifosi che sono venuti in Qatar - ha detto alla Rai - adesso dobbiamo andare avanti così, e continuare a giocare in questo modo per rendere orgoglioso il nostro pubblico".