Sono gli eroi di una nazione, e di un continente, ma molti di loro sono nati lontano da ‘casa’. Stiamo parlando dei giocatori del Marocco, vera sorpresa dei Mondiali in Qatar e pronti a giocarsi con la Francia un posto in finale. Frutto di uno scouting fatto dalla Federazione a livello internazionale, Hakimi e compagni rappresentano una nazionale ‘cosmopolita’. Gran parte dei giocatori della rosa del Marocco è nata in Olanda, ma sono in tanti a essere nati altrove, in tutto il mondo.



Olanda: Ziyech nato a Dronten, Amrabat a Huizen, Aboukhlal a Rotterdam e Mazraoui a Leiderdorp



Belgio: Amallah a Hautrage, Chair ad Anversa, El Khannouss a Strombeek-Bever e Zaroury a Mechelen



Canada: Bono a Montreal



Spagna: Hakimi a Madrid e Munir a Melilla



Francia: Boufal a Parigi e Saiss a Bourg-de-Peage



Italia: Cheddira a Loreto



Marocco:



En-Nesyri a Fes

Ounahi, Dari, Benoun e Tagnaouti a Casablanca

Aguerd a Kenitra

Sabiri a Goulmima

Abde a Beni Melal

Jabrane a Settat

El Yamiq a Khouribga

Attiyat Allah a Safi