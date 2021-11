L'amministratore delegato dell'Interha parlato a "Radio Anch'io lo Sport", su Radio Rai, del derby di ieri contro il Milan e anche delle prospettive di mercato in vista di gennaio. "È stato visto in 150 Paesi ed è stata una bellissima partita, giocata alla grande e a ritmi alti., anche per merito degli avversari. La coreografia della curva del Milan? Ieri è stato un grandissimo esempio, anche di aggregazione".dell'Inter: "Siamo in una fase interlocutoria del campionato. Abbiamo giocato 5 gare in casa e 7 in trasferta.Il Milan è cresciuto nell'era Pioli, raggiungendo il livello massimo. Adesso recitano un ruolo autorevole nella lotta scudetto. Siamo campioni in carica e onoreremo lo scudetto che abbiamo sul petto. Sarà un campionato combattuto.ma abbiamo messo in campo grandi prestazioni. Non abbiamo sfruttato le occasioni. Con la Juve abbiamo subito un rigore al novantesimo, con la Lazio lo stesso, perdendo poi malamente la partita, e ieri abbiamo avuto grandi occasioni che non abbiamo sfruttato".: "Oggi siamo concentrati su questo gruppo e sulla nostra rosa formata in gran parte da campioni d'Italia. La squadra sta rispondendo a quelle che sono le aspettative.Ci vuole competenza e creatività, per garantire ambizioni ai tifosi. Non dispensiamo illusioni".