Intervistato da Dazn al termine della partita contro il Milan, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha analizzato il match.“Lo vedo mezzo vuoto perché abbiamo creato tante occasioni e sbagliato un rigore. Meritavamo di più, ma abbiamo affrontato una grande squadra che è in testa con merito. Noi siamo in ritardo ma c’è tempo”.“Adesso dobbiamo recuperare forze ed energie, abbiamo concluso questo ciclo con qualche calciatore acciaccato, ma avremmo meritato di vincere sia contro la Juventus che contro il Milan. Siamo lì, mancano 27 partite alla fine e c’è margine. Avremmo voluto regalare la vittoria ai nostri tifosi, ci dispiace”.“I nostri rigoristi sono Lautaro e Calhanoglu, poi è bravo anche Perisic. Sul primo rigore Lautaro ha voluto lasciarglielo. Se guardiamo la classifica considerando in gol i rigori sbagliati, adesso saremmo più in alto”“Non abbiamo approcciato bene nei primi 20’ poi abbiamo iniziato a tenere palla. Loro sono tecnici e devi cercare di stancarli e farli correre. Per lunghi tratti della partita abbiamo comandato la partita, a parte l’inizio e i minuti finali”.“Ha avuto un affaticamento, ha sentito qualcosina e chiesto il cambio. Adesso valuteremo. Avevo qualche problema anche con Dzeko e Bastoni. Giocare con questi ritmi e così tanto, può succedere. Speriamo siano cose di poco conto”.“È sempre una soddisfazione andare a giocare per la propria nazione. È chiaro che dovremo fare delle valutazioni con i calciatori usciti affaticati”.