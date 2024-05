Marotta: "Alzeremo l'asticella, non abbiamo paura perché siamo l'Inter"

Sono ore particolari per l'Da una parte la delicata situazione societaria, dall'altra i festeggiamenti per il 20esimo Scudetto. E una volontà chiara: "Alzare l'asticella, non abbiamo paura".La deadline del 20 maggio è arrivata,non ha rimborsato il prestito da 275 milioni di euro più interessi al 12% circa per un totale di 380 milioni di euro al fondo statunitense, pronto quindi a escutere il pegno delle quote azionari del club.Il possibile passaggio di proprietà da Suning a Oaktree non ferma comunque la festa dell'Inter, che alla cena di gala al Castello Sforzesco di Milano celebra la seconda stella.

- In questa occasione ha preso parola, amministratore delegato dell'Inter, che ha assicurato: "Cosa faremo per continuare a vincere? Difficile riconfermarsi, ma stiamo già pensando a nuove strategie.r", riporta SportMediaset.Un accenno anche alla possibilità di ritirarsi nel 2027, quando scadrà il suo contratto con i nerazzurri: "Avrò 70 anni, ma se le cose continuano così sarà difficile smettere. È una bella famiglia, difficile non continuare", ha detto Marotta.

- Dal palco ha preso parola anche, tecnico nerazzurro: "Il segreto di tutto quello che abbiamo fatto sono i ragazzi. Momento particolare di questa stagione? Mi viene in mente Lecce-Inter, la Juventus era ancora vicina, è stata una vittoria fondamentale".- Paolo Bonolis, presentatore della serata, ha lanciato il video celebrativo della stagione e in uscita ha chiamato l'applauso per il presidente Steve Zhang: "Fuori ci sono lacrime rossonere...". Ha parlato poi, vicepresidente dell'Inter: "C'è tanta strada da fare insieme e tanto da vincere. In questi ragazzi c’è senso di appartenenza. Tutti hanno dato il loro contributo, per questo abbiamo vinto".

- Un contributo anche da, ad nerazzurro: "L'immagine della coreografia di ieri è stata vista in tutto il mondo, abbiamo dimostrato quello che gli altri club non sono in grado di fare".