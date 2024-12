Marotta risponde a Cardinale: "Irrispettoso e fuori luogo. Si confonde, Inter unica squadra di Milano con due stelle"

Il presidente, ha parlato a Sky nel prepartita della sfida che vedrà la formazione nerazzurra affrontare il Como a San Siro nel posticipo che chiude la 17esima giornata di Serie Asulla gestione economica del club nell'ultimo anno di gestione di Zhang che ha portato all'escussione del pegno da parte di Oaktree e definita "bancarotta" dal patron del fondo proprietario del Milan.

"Non immaginavo una competitività così del nostro campionato. Ma rispetto agli altri campionati europei il nostro è sempre stato un campionato più competitivo. Però siamo anche in una fase interlocutoria in cui tanto può succedere.- "Non avrei voluto parlarne, ma credo sia doveroso rispondere. Credo siano dichiarazioni fuori luogo, irrispettose, del prestigio e dell'immagine del nostro club e credo che Cardinale abbia un po' fatto confusione. È vero che negli anni passati il nostro azionista di maggioranza ha vissuto un periodo di difficoltà economica. È stato subito affiancato da Oaktree già due anni fa e lo stesso Oaktree è oggi proprietario del nostro club. Noi da allora abbiamo tracciato delle linee guida allora e rammento a lui che la gestione dell'Inter è cosa completamente diversa. Noi rispettiamo il fair play finanziario, siampo passati da una perdita di 246 milioni a 46 milioni, conseguendo la vittoria dello Scudetto, della Supercoppa, abbiamo conquistato la seconda stella e siamo l'unica squadra di Milano che la ha"

"A gennaio credo che non interverremo per due motivi: abbiamo una rosa competitiva e risponde appieno ai nostri obiettivi. Il mercato di riparazione spesso e volentieri non offre opportunità. Abbiamo già un livello alto e abbiamo una rosa che dà garanzie per il futuro"."Credo che i risultati per lui parlino da soli. Lui si è inserito benissimo nel club, ha un rapporto ottimo con la dirigenza e con il management. Credo e sono convinto che il nostro rapporto possa durare a lungo".Poi a Dazn ha rincarato la dose"Non stiamo parlando di contratto, prendiamo atto che Inzaghi ha dimostrato con i fatti di essere molto bravo e vincente. Quindi è conseguenza abbastanza fisiologica che questo rapporto possa proseguire visto che entrambe le posizioni, sia lui che il club, vogliano continuare. Ma non ne stiamo parlando, lo faremo più avanti".

"Se mi fai la domanda, devo rispondere cortesemente. Sono dichiarazioni a mio giudizio inopportune, fuori luogo e offensive. Ha dimostrato una mancanza di rispetto anche nei confronti del prestigio dell’immagine club e dei suoi tifosi e credo che abbia anche un po’ confuso le cose. Perché è vero che il nostro socio di maggioranza del passato ha avuto qualche difficoltà economiche-finanziarie ed era stato affiancato già due anni fa da Oaktree che oggi sono i nostri proprietari. Ma una cosa è la difficoltà del socio di maggioranza, un’altra la gestione dell’Inter che passa attraverso esami come il Fair Play finanziario dell’UEFA e dei parametri economici e delle licenze nazionali. Nel 2021 abbiamo perso 240 milioni: questo bilancio, dopo aver vinto uno scudetto e una Supercoppa, lo abbiamo concluso con 36 milioni. Quindi ci stiamo orientando verso una strada per ottenere sostenibilità economico-finanziaria cercando di essere anche competitivi".

"Io sono dell’avviso che quando parliamo di un ottimo giocatore, e Nico Paz sicuramente lo è, gli allenatori cercano di adeguare la propria mentalità tattica. Qui c’è stato un allenatore che si è anche adattato, ma anche i giocatori che ha a disposizione Inzaghi, sono quasi due squadre, rispondono a pieno ai dettami tattici suoi. Rispetto tanto il giocatore ma ci teniamo stretti i nostri”."L’anno 2024 è sicuramente da ricordare, sia per me singolarmente che per gli interisti. Abbiamo ottenuto qualcosa di straordinario, abbiamo ottenuto due trofei, la seconda stella è importante, e speriamo di continuare nel 2025".